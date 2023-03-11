США передали Украине древние мечи, которые попали в Нью-Йорк из Краснодарского края

По данным СМИ, в прошлом году неизвестные отправили из Краснодарского края в Нью-Йорк посылки с артефактами. Предметы изъяла таможенная служба

Три меча примерно VI–V веков до нашей эры и топор III века до нашей эры были доставлены в Нью-Йорк посылками из Краснодарского края, пишет Foreign Policy. Таможенная служба аэропорта имени Кеннеди обнаружила предметы в период с июля по сентябрь 2022 года.

Кто и зачем прислал их в США, не уточняется. Издание рассказывает, что власти США передали предметы Украине через посольство.

ТАСС приводит информацию из заявления Таможенной и пограничной службы США:

«Три металлических меча были привезены из России, а каменный топор — с Украины. Представители правительства Украины идентифицировали эти предметы как представляющие ценность для украинской культуры».

Всего, по данным Foreign Policy, неизвестный отправитель прислал в США более 20 подобных посылок. Их содержание не раскрывается.