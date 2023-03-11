В Крыму девушку оштрафовали за видео с исполнением гимна Украины. Ее признали виновной в дискредитации армии

Бахчисарайский районный суд Крыма оштрафовал 20-летнюю местную жительницу на 50 тыс. руб. по административному делу о дискредитации ВС РФ

На сайте суда 10 марта появилась новость по принятому решению. В тексте сказано, что девушка разместила в одной из соцсетей видео для неограниченного круга лиц, «на котором она исполнила Гимн Украины «Ще не вмерла Україна», тем самым осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

По ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ее оштрафовали на 50 тыс. рублей. Решение еще не вступило в силу.

По данным телеграм-канала «Крымский смерш», девушку зовут Эвелина Меметова, как пишет паблик, на видео она исполняла гимн вместе с сестрой. В суде девушка признала вину. В сети также появилась запись с извинениями.