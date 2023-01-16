Краснодарский суд отменил активисту штраф за дискредитацию армии

Предыстория. 28 февраля 2022 года участники правозащитного проекта «Протокол» опубликовали пацифистское видео с критикой спецоперации в Украине. В ролике снимался и Мандригеля. 27 апреля Ленинский суд Краснодара оштрафовал его на 30 тыс. рублей, заявив, что участие в ролике дискредитировало вооруженные силы РФ.

15 января 2023 года стало известно, что четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил административный штраф по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд не смог доказать, что уведомил активиста о судебном заседании.

Сейчас дело направлено на повторное рассмотрение, но сроки давности привлечения к ответственности по этой статье уже истекли. Сайт «Кавказ.Реалии»* заявил, что на юге РФ и Северном Кавказе это первый случай, когда штраф за дискредитацию армии удалось оспорить в кассации.