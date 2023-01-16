Краснодарский суд отменил активисту штраф за дискредитацию армии
В Краснодаре кассационный суд отменил штраф активисту Алексею Мандригеле
Предыстория. 28 февраля 2022 года участники правозащитного проекта «Протокол» опубликовали пацифистское видео с критикой спецоперации в Украине. В ролике снимался и Мандригеля. 27 апреля Ленинский суд Краснодара оштрафовал его на 30 тыс. рублей, заявив, что участие в ролике дискредитировало вооруженные силы РФ.
15 января 2023 года стало известно, что четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил административный штраф по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд не смог доказать, что уведомил активиста о судебном заседании.
Сейчас дело направлено на повторное рассмотрение, но сроки давности привлечения к ответственности по этой статье уже истекли. Сайт «Кавказ.Реалии»* заявил, что на юге РФ и Северном Кавказе это первый случай, когда штраф за дискредитацию армии удалось оспорить в кассации.
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Мандригеля уже фигурировал в политических делах в 2010-х. Он сказал редактору Юга.ру, что с тех пор в судопроизводстве «в целом ничего не изменилось. Суды выносят решения так же, как и раньше. Говорить о качестве этих решений и о качестве материалов, поступающих в суд, я не буду. Не хочу еще протокол — его снова придется оспаривать».
«Планирую востребовать с моего любимого государства 30 тыс. рублей, которые я заплатил ранее. Хочу оплатить ими штраф кому-нибудь еще, кого привлекли по 20.3.3», — заявил Мандригеля, координирующий помощь задержанным на пацифистских акциях. Он добавил, что люди могут писать ему в телеграм за помощью с адвокатами.
За акцию 2012 года с похоронным венком у ЗСК активиста признали виновным в организации несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) и неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). В 2020-м Европейский суд по правам человека признал, что российские власти нарушили свободу мнения, и присудил Мандригеле 7,5 тыс. евро.
В марте 2017 года Мандригелю арестовали на десять суток за пропаганду нацизма (ст. 20.3 КоАП) за фото Путина на фоне свастики, опубликованное активистом в соцсетях в 2012 году.
* — «Кавказ.Реалии» признан иноагентом в РФ 5.12.2017. В марте 2022-го Роскомнадзор заблокировал сайт издания в РФ.
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