В Ростовской области депутата обвиняют в убийстве мужа своей любовницы

Ростовская область

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  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В конце марта в Мясниковском районе Ростовской области начнется суд над местным депутатом

7 марта «КП-Ростов» сообщил, что в декабре 2020 года в Чалтыре 30-летнего мужчину нашли застреленным из обреза в его машине. У убитого остались жена и две дочери 7 и 8 лет.

Следователи нашли в салоне пакет с наркотиками — по версии следствия, все было обставлено так, будто погибший связался с бандитами, которые его и убили. Камеры видеонаблюдения у места работы убитого зафиксировали, как незадолго до убийства к нему в машину сел другой мужчина, и они уехали вместе.

«Я убил ее в гневе, сейчас об этом жалею»:

По информации «КП-Ростов», через три дня после убийства на допрос как свидетеля пригласили работодателя жены погибшего — местного депутата и бизнесмена. Он признал роман с подчиненной, причем он также был женат и имел двух детей.

Подозреваемый так и не сознался в преступлении страсти и постоянно менял показания. Жена погибшего также сначала призналась в измене мужу, но потом отказалась от своих слов.

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Следствию помогли экспертизы: на пакете с наркотиками обнаружили отпечатки пальцев депутата, а на переднем сиденье — частицы его пуховика. Расследование закрыли и дело передали в суд.

Депутат обвиняется в убийстве (статья 105 УК РФ) и незаконном сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). На предварительном слушании подсудимый настоял, чтобы его дело слушалось с участием присяжных. Первое заседание назначено на конец марта.

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