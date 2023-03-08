В Ростовской области депутата обвиняют в убийстве мужа своей любовницы

В конце марта в Мясниковском районе Ростовской области начнется суд над местным депутатом

7 марта «КП-Ростов» сообщил, что в декабре 2020 года в Чалтыре 30-летнего мужчину нашли застреленным из обреза в его машине. У убитого остались жена и две дочери 7 и 8 лет. Следователи нашли в салоне пакет с наркотиками — по версии следствия, все было обставлено так, будто погибший связался с бандитами, которые его и убили. Камеры видеонаблюдения у места работы убитого зафиксировали, как незадолго до убийства к нему в машину сел другой мужчина, и они уехали вместе.

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По информации «КП-Ростов», через три дня после убийства на допрос как свидетеля пригласили работодателя жены погибшего — местного депутата и бизнесмена. Он признал роман с подчиненной, причем он также был женат и имел двух детей. Подозреваемый так и не сознался в преступлении страсти и постоянно менял показания. Жена погибшего также сначала призналась в измене мужу, но потом отказалась от своих слов.