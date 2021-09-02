В Сочи блогер приклеил себя скотчем к машине и проехал на скорости 180 км/ч. Им заинтересовались в полиции

Краснодарский край, Вся Россия

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Видео для инстаграма обернулось для блогера Данила Мясникова административным делом

1 сентября блогер Данил Мясников, у которого более 800 тыс. подписчиков в инстаграме, выложил видео, на котором он приклеен скотчем к корпусу движущегося автомобиля Chevrolet Camaro. На кадрах видно, как машина разгоняется до 180 км/ч. Ролик записывали на трассе Сочи.

Позже в сторис блогер признался, что было страшно: «180 км/ч — это даже небезопасно в машине сидеть, когда ты столько едешь, особенно по мокрому асфальту. Страшно». Также он показал, что его примотали не только скотчем, но и двумя тросами.

В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю Юга.ру рассказали, что нашли автомобиль и его владельца. В отношении нарушителя составили два административных дела: по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей) и ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения).

ГИБДД Интернет политика Сочи Транспорт

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В Сочи блогер приклеил себя скотчем к машине и проехал на скорости 180 км/ч. Им заинтересовались в полиции
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