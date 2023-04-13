Краснодарским предпринимателям рассказали, как увеличить продажи мебели онлайн

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В Краснодаре прошла конференция «Точная настройка», посвященная рынку мебели и строительных материалов

В ней участвовали не только краснодарские предприниматели, но и представители успешных компаний со всего Южного федерального округа.

На конференции обсуждали последние новости рынка, советы для продавцов мебели и стройматериалов, лайфхаки работы с онлайн-площадками. Своими кейсами делились компании, которые уже активно используют онлайн-каналы для реализации товаров. Речь шла об аналитике спроса, о том, как искать новые ниши для бизнеса, включать в ассортимент новые категории и оперативно реагировать на колебания рынка. Говорили о том, чем можно заинтересовать покупателя в категории «Мебель».

Спикеры отметили, что интерес к сервисам, позволяющим масштабировать бизнес на другие регионы, растет с каждым годом, как и число пользователей, предпочитающих выбирать и покупать мебель онлайн. Активный переход покупателей из офлайна в онлайн начался еще в 2020 году. Тогда Яндекс отчитался о росте количества запросов о мебели в поиске на 26%. Многих крупных производителей мебели развивать свои интернет-магазины подтолкнула пандемия, когда торговые центры и мебельные магазины были вынуждены закрыться.

В 2020-2021 годах спрос на мебель в интернет-магазинах рос быстрее традиционной розницы, а треть продаж мебели пришлась именно на интернет-гипермаркеты. В 2023 году после ухода IKEA мебель онлайн стали искать еще чаще. Производители недорогой мебели стали активно выходить на маркетплейсы, чтобы привлечь новую аудиторию покупателей.

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Некоторые участники мебельного рынка уверены, что онлайн продавать можно не только бюджетные консоли, журнальные столики или настенные полки. Например, в мебельном интернет-магазине One&Home знают, что при должном уровне визуализации и сервиса онлайн можно продавать даже дорогую дизайнерскую мебель. У магазина есть небольшой шоу-рум в Москве, но основной канал сбыта — интернет-магазин. На сайте представлена дизайнерская мебель самых разных стилей, а также свет, зеркала и часы.

Всех поставщиков, верящих в онлайн, One&Home приглашает к сотрудничеству. Этот канал продаж оптимально подходит для реализации крупногабаритной мебели, в том числе выполненной на заказ, в то время как маркетплейсы ориентированы на четкую товарную матрицу и имеют лимиты по размеру упаковки.

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