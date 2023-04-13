Краснодарским предпринимателям рассказали, как увеличить продажи мебели онлайн

В Краснодаре прошла конференция «Точная настройка», посвященная рынку мебели и строительных материалов

В ней участвовали не только краснодарские предприниматели, но и представители успешных компаний со всего Южного федерального округа.

На конференции обсуждали последние новости рынка, советы для продавцов мебели и стройматериалов, лайфхаки работы с онлайн-площадками. Своими кейсами делились компании, которые уже активно используют онлайн-каналы для реализации товаров. Речь шла об аналитике спроса, о том, как искать новые ниши для бизнеса, включать в ассортимент новые категории и оперативно реагировать на колебания рынка. Говорили о том, чем можно заинтересовать покупателя в категории «Мебель».

Спикеры отметили, что интерес к сервисам, позволяющим масштабировать бизнес на другие регионы, растет с каждым годом, как и число пользователей, предпочитающих выбирать и покупать мебель онлайн. Активный переход покупателей из офлайна в онлайн начался еще в 2020 году. Тогда Яндекс отчитался о росте количества запросов о мебели в поиске на 26%. Многих крупных производителей мебели развивать свои интернет-магазины подтолкнула пандемия, когда торговые центры и мебельные магазины были вынуждены закрыться. В 2020-2021 годах спрос на мебель в интернет-магазинах рос быстрее традиционной розницы, а треть продаж мебели пришлась именно на интернет-гипермаркеты. В 2023 году после ухода IKEA мебель онлайн стали искать еще чаще. Производители недорогой мебели стали активно выходить на маркетплейсы, чтобы привлечь новую аудиторию покупателей.

Некоторые участники мебельного рынка уверены, что онлайн продавать можно не только бюджетные консоли, журнальные столики или настенные полки. Например, в мебельном интернет-магазине One&Home знают, что при должном уровне визуализации и сервиса онлайн можно продавать даже дорогую дизайнерскую мебель. У магазина есть небольшой шоу-рум в Москве, но основной канал сбыта — интернет-магазин. На сайте представлена дизайнерская мебель самых разных стилей, а также свет, зеркала и часы. Всех поставщиков, верящих в онлайн, One&Home приглашает к сотрудничеству. Этот канал продаж оптимально подходит для реализации крупногабаритной мебели, в том числе выполненной на заказ, в то время как маркетплейсы ориентированы на четкую товарную матрицу и имеют лимиты по размеру упаковки.

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