В Ростовской области продавцы рынка устроили забастовку из-за роста цен на аренду торговых мест

Ростовская область

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На рынке начала действовать система предоплаты, стоимость за место достигает 10 тыс. рублей

Утром 6 марта на оптовом рынке «Агро Молл» под Батайском продавцы начали забастовку из-за повышения стоимости арендных мест. По новым правилам, чтобы автомобиль продавца мог заехать на рынок, нужно внести предоплату. После этого машина может находиться там пять дней, а затем нужно оплачивать каждый следующий день стоянки, сообщил портал 161.RU.

Стоимость места за пять дней зависит от грузоподъемности автомобиля. Цена стоянки легкового автомобиля составляет 1 тыс. руб., за «Газель» придется заплатить 5 тыс. руб., а за грузовик от 10 до 20 тонн — от 7,5 до 10 тыс. рублей.

На дороге около рынка образовался затор. Полиция и ГИБДД перекрыли въезды и выезды, также приехал ОМОН. Продавцы говорили, что готовы перекрыть дорогу. Представитель рынка предложил собрать инициативную группу и устроить переговоры, пишет Donnews.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре снесли казачий рынок чтобы расширить улицу Зиповскую до четырех полос. На ярмарке было 100 торговых мест, она существовала 20 лет. Атаман казачьего общества «Прикубанский курень» Владимир Кузнеделев сказал, что это была единственная ярмарка в городе, которая принадлежала казачьему обществу.

Забастовки Полиция Торговля

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