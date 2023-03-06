В Ростовской области продавцы рынка устроили забастовку из-за роста цен на аренду торговых мест

Утром 6 марта на оптовом рынке «Агро Молл» под Батайском продавцы начали забастовку из-за повышения стоимости арендных мест. По новым правилам, чтобы автомобиль продавца мог заехать на рынок, нужно внести предоплату. После этого машина может находиться там пять дней, а затем нужно оплачивать каждый следующий день стоянки, сообщил портал 161.RU.

Стоимость места за пять дней зависит от грузоподъемности автомобиля. Цена стоянки легкового автомобиля составляет 1 тыс. руб., за «Газель» придется заплатить 5 тыс. руб., а за грузовик от 10 до 20 тонн — от 7,5 до 10 тыс. рублей.