Соглашение о строительстве аэропорта в Абхазии могут подписать уже этой весной

Абхазия рассчитывает весной подписать с Россией соглашение о строительстве аэропорта в Сухуме

Как отметил на пресс-конференции глава республики Аслан Бжания, потенциальный инвестор уже закончил проектно-изыскательские работы. Сейчас будущий объект проходит стадию государственной экспертизы, которая должна завершиться в апреле, пишет ТАСС.

«Вопрос возобновления воздушного сообщения очень важен. В течение этих двух месяцев — марта и апреля — мы должны подписать межправительственное соглашение, что нам откроет дорогу для строительства аэропорта», — сказал Бжания.

По его словам, Абхазии придётся найти на проект несколько млрд рублей. Пока у республики этих денег нет.

Расположенный в 18 км от столицы аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Напомним, интерес к возобновлению авиасообщения с Сухумом вырос после ограничения полетов на Кубань. Эксперты считают, что аэропорт будет пользоваться популярностью из-за ограничений в международном туризме.