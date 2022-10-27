В Краснодаре начали продавать первые российские электромобили. Цена от 3 млн рублей, но есть нюансы

Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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  • Электромобиль © Андрей Малеваный Юга.ру
    Электромобиль © Андрей Малеваный Юга.ру

Краснодар стал одним из первых городов, где начали продавать отечественные электромобили

26 октября стартовали продажи первых электромобилей, которые сошли с конвейера в России. Автосалоны нового бренда открылись в 6 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже и Краснодаре. На очереди Ростов-на-Дону, Сочи и Симферополь.

На сайте краснодарского дилера сейчас доступны три модели: седан, кроссовер и минивэн. Однако сама компания-производитель пока заявляет лишь о старте продаж седана.

Он оснащен электродвигателем мощностью 163 л. с. и тяговой батареей емкостью 53 кВт/ч. В режиме быстрой зарядки до 80% её можно зарядить за 30 минут. Запас хода на полном заряде больше 400 километров.

Цены на новые электромобили стартуют от 3 млн рублей за младшую модель. Кроссовер стоит около 3,5 млн рублей. На электромобили распространяется программа Господдержки. Скидка доходит до 35% от рыночной стоимости. Таким образом младшая модель обойдется покупателям примерно в 2 млн рублей.

Новый бренд электромобилей позиционируется как отечественный. О его создании объявили в марте 2022 года. Собирают электромобили на заводе в Липецкой области, на базе различных китайских моделей.

До конца 2022 года производитель обещает выпустить около 2 тыс. машин.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Краснодаре и Новороссийске установили более 30 зарядных станций для электромобилей.

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