Отчисленных из-за ношения хиджаба студенток медколледжа из Новочеркасска восстановили

Две девушки не захотели возвращаться в учебное заведение

Предыстория. Об отчислении пяти студенток из медицинского колледжа в Новочеркасске из-за ношения платков Юга.ру рассказывали 20 января. После огласки в СМИ в конце января руководство учебного заведения заявило, что девушек готовы восстановить, если те откажутся от ношения хиджаба.

17 февраля в телеграм-канале Национальной ассоциации юристов России сообщили, что «руководству Новочеркасского медицинского колледжа и отчисленным студенткам удалось найти компромиссное решение и разрешить спор в досудебном порядке».

«Было принято обоюдное решение о том, что девушки будут посещать занятия в колледже в одежде, соответствующей правилам учебного заведения, при этом, не нарушая предписаний своей веры и традиций», — рассказали в ассоциации юристов.

В чем конкретно заключается компромисс, не сообщили.

Обновлено. Юга.ру связались с одной из студенток. Она пояснила, что было принято решение надевать поверх платка медицинскую шапочку, а также носить кофты с горлом, чтобы платок был не так заметен.

Девушки записали видео, на котором благодарят за помощь юристов, руководство колледжа, главу Ростовской области и властей Чеченской республики.

Две из пяти отчисленных девушек в учебное заведение решили не возвращаться, сообщает Donnews.