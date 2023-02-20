Отчисленных из-за ношения хиджаба студенток медколледжа из Новочеркасска восстановили

Ростовская область

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  • © Изображение пользователя Nada с сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Nada с сайта unsplash.com

Две девушки не захотели возвращаться в учебное заведение

Предыстория. Об отчислении пяти студенток из медицинского колледжа в Новочеркасске из-за ношения платков Юга.ру рассказывали 20 января. После огласки в СМИ в конце января руководство учебного заведения заявило, что девушек готовы восстановить, если те откажутся от ношения хиджаба.

17 февраля в телеграм-канале Национальной ассоциации юристов России сообщили, что «руководству Новочеркасского медицинского колледжа и отчисленным студенткам удалось найти компромиссное решение и разрешить спор в досудебном порядке».

«Было принято обоюдное решение о том, что девушки будут посещать занятия в колледже в одежде, соответствующей правилам учебного заведения, при этом, не нарушая предписаний своей веры и традиций», — рассказали в ассоциации юристов.

В чем конкретно заключается компромисс, не сообщили.

Обновлено. Юга.ру связались с одной из студенток. Она пояснила, что было принято решение надевать поверх платка медицинскую шапочку, а также носить кофты с горлом, чтобы платок был не так заметен.

Девушки записали видео, на котором благодарят за помощь юристов, руководство колледжа, главу Ростовской области и властей Чеченской республики.

Две из пяти отчисленных девушек в учебное заведение решили не возвращаться, сообщает Donnews.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае из техникума отчислили студентку, которая рассказала о принудительных гуманитарных сборах.

Ислам Образование

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