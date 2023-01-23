Воспитание ремнем. В Усть-Лабинске полиция проверяет информацию о телесных наказаниях детей в школе

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина бьет школьников ремнём в кабинете. Под раздачу попали два ученика, каждый получил по пять ударов. По данным телеграм-каналов, инцидент произошёл с шестиклассниками, а человек с ремнём — заместитель директора школы №4 Усть-Лабинска по воспитательной работе.

Как пишет телеграм-канал Kub Mash, наказать детей педагог решил за плохое поведение, он «поставил ультиматум: звонок родителям или ремень. Подростки выбрали второе».

Исполнение наказания заснял на видео кто-то из учеников. На записи слышно, как дети смеются, наблюдая за происходящим. При этом, судя по реакции мальчиков, удары достаточно болезненны.

В соцсетях есть информация о том, что мужчину уже уволили. Также в сети пишут, что родители учеников не обращались к правоохранителям и в целом не возмущены произошедшим.

Юга.ру обратились в полицию за комментарием.

«Материал зарегистрирован в дежурной части Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прокуратура района также начала проверку «по факту противоправных действий учителя в отношении несовершеннолетнего».

Ранее Юга.ру рассказывали, что в кадетской школе Ставрополя ученика ударили плетью. Офицера-воспитателя уволили.