Врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский работает в Турции минимум с 9 февраля, когда он опубликовал первые фото из палаточного лагеря МЧС РФ, развернутого в Кахраманмараше — эпицентре одного из землетрясений 6 февраля.

Врач уточнил, что он приехал в Турцию в группе сотрудников Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. 11 февраля он рассказал в инстаграме*:

«Для меня — сильный боевой опыт. Был я ранее на ЧС в Керчи, страх был огромный, справился, и в первую очередь с самим собой. Турция — теперь мне точно ничего не страшно. Трудно описать всю эту трагедию, которую я вижу здесь, Кахраманмараш, живописный город, превратился в мертвый город. Это страшно видеть».