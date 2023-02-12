«Теперь мне ничего не страшно». Врач из Краснодара помогает пострадавшим от землетрясения в Турции
С 9 февраля краснодарский реаниматолог Алексей Завальский работает в мобильном госпитале в турецком Кахраманмараше
Врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский работает в Турции минимум с 9 февраля, когда он опубликовал первые фото из палаточного лагеря МЧС РФ, развернутого в Кахраманмараше — эпицентре одного из землетрясений 6 февраля.
Врач уточнил, что он приехал в Турцию в группе сотрудников Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. 11 февраля он рассказал в инстаграме*:
«Для меня — сильный боевой опыт. Был я ранее на ЧС в Керчи, страх был огромный, справился, и в первую очередь с самим собой. Турция — теперь мне точно ничего не страшно. Трудно описать всю эту трагедию, которую я вижу здесь, Кахраманмараш, живописный город, превратился в мертвый город. Это страшно видеть».
Летом 2022 года Завальский дал интервью Юга.ру, рассказав о своей работе в отделении экстренной медицинской помощи детской краевой больницы. На вертолете и машине он сопровождает пациентов из отдаленных районов края в Краснодар или другие города РФ. Он снимался в документальном фильме «Реанимация». Еще он пишет и продает картины, отправляя выручку на благотворительность.
Как сообщали Юга.ру, 6 февраля в Турции произошло несколько сильных землетрясений. 9 февраля в Новороссийске открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших.
12 февраля число погибших в Турции превысило 29,5 тыс. человек, в Сирии — более 4,5 тыс. В двух странах более 80 тыс. раненых.
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