Предприниматель из Пятигорска не заплатит Chanel и Christian Dior за продажу подделок. Решение принял Верховный суд РФ
Известные бренды хотели взыскать с продавца 125 тыс. рублей
Все началось в ноябре 2018 тогда. Тогда отдел МВД Пятигорска установил, что предприниматель Ольга Прудникова торговала подделками известных брендов. В апреле 2019 года Арбитражный суд Cтавропольского края привлек женщину к административной ответственности.
После этого бренды Chanel и Christian Dior подали в тот же суд иск о взыскании с предпринимателя 125 тыс. рублей. Эту сумму компании посчитали убытком в виде упущенной выгоды исходя из стоимости оригинальной продукции, которую заменили подделками, сособщили «Ведомости».
Требование удовлетворили, с ним согласились апелляционная и кассационная инстанции. Но в августе 2022 года Прудникова решила подать жалобу в Верховный суд РФ. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС посчитала, что компании не доказали, что нарушение, допущенное Прудниковой, было единственным препятствие для брендов не получить прибыль.
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Суд обратил внимание, что Chanel и Christian Dior указали на продажу контрафактного товара и не получение доходов от продажи оригинала, но суды не учли, что стороны не конкурировали на одном и том же рынке. Иными словами, подделки продавались в местах, где оригинальный товар не может реализовываться.
В решении суда написано, что возмещение убытков должно восстанавливать имущественное положение потерпевшего лица, а убытки «в форме упущенной выгоды» компенсируются, если ответчик мешал истцу реализовывать товар.
Продажа подделок неотличимых от оригиналов давала бы основания для взыскания, если бы проходила в условиях, приближенных к обычным местам продажи брендов. Юристы усматривают здесь отсылку к истории, когда товаровед московского склада Hermes менял сумки Birkin и Kelly на подделки, а затем товары продавались в брендовом бутике.
При этом остался открытым вопрос об ответственности за незаконное использование товарного знака. Это открывает поле для злоупотреблений среди продавцов контрафакта, говорят юристы. Продавцы подделок будут чувствовать себя более уверенно, так как в случае привлечения к ответственности они возместят стоимость контрафактного товара, а не оригинального.
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