Предприниматель из Пятигорска не заплатит Chanel и Christian Dior за продажу подделок. Решение принял Верховный суд РФ

Все началось в ноябре 2018 тогда. Тогда отдел МВД Пятигорска установил, что предприниматель Ольга Прудникова торговала подделками известных брендов. В апреле 2019 года Арбитражный суд Cтавропольского края привлек женщину к административной ответственности.

После этого бренды Chanel и Christian Dior подали в тот же суд иск о взыскании с предпринимателя 125 тыс. рублей. Эту сумму компании посчитали убытком в виде упущенной выгоды исходя из стоимости оригинальной продукции, которую заменили подделками, сособщили «Ведомости».

Требование удовлетворили, с ним согласились апелляционная и кассационная инстанции. Но в августе 2022 года Прудникова решила подать жалобу в Верховный суд РФ. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС посчитала, что компании не доказали, что нарушение, допущенное Прудниковой, было единственным препятствие для брендов не получить прибыль.