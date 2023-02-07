В восточной части Майкопа построят новый микрорайон за 7 млрд рублей
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание, на котором обсудили комплексную застройку территории за микрорайоном Михайлова в Майкопе
Как сообщила пресс-служба главы республики, в восточной части Майкопа хотят построить 13 многоэтажных домов, объекты благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры, разместить отделения банков, аптеки и МФЦ. В новом микрорайоне появятся котельная, сети тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.
Застройщиком выступит ЗАО «ОБД». Договор с ним заключили в сентябре 2022 года. Ориентировочные инвестиции — около 7 млрд рублей.
В республике уже прошли публичные слушания и завершают согласование необходимых процедур и проектной документации. Инвестор планирует приступить к строительству в этом году. Сейчас под возведение домов готовят площадку и создают необходимую инфраструктуру с привлечением бюджетных кредитов.
Читайте также:
Глава Адыгеи поручил продумать благоустройство дворов, детских и спортивных площадок, озеленение территории, предусмотреть парковочные места для автомобилей и уделить особое внимание социальной инфраструктуре.
Ранее Юга.ру писали, что в восточной части Майкопа возведут школу на 1100 мест. Развивают территории и в западной части города, возле спорткомплекса «Оштен». Площадь застройки нового микрорайона Яблоневый — 23 га.