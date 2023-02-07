В восточной части Майкопа построят новый микрорайон за 7 млрд рублей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание, на котором обсудили комплексную застройку территории за микрорайоном Михайлова в Майкопе

Как сообщила пресс-служба главы республики, в восточной части Майкопа хотят построить 13 многоэтажных домов, объекты благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры, разместить отделения банков, аптеки и МФЦ. В новом микрорайоне появятся котельная, сети тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

Застройщиком выступит ЗАО «ОБД». Договор с ним заключили в сентябре 2022 года. Ориентировочные инвестиции — около 7 млрд рублей. В республике уже прошли публичные слушания и завершают согласование необходимых процедур и проектной документации. Инвестор планирует приступить к строительству в этом году. Сейчас под возведение домов готовят площадку и создают необходимую инфраструктуру с привлечением бюджетных кредитов.

Глава Адыгеи поручил продумать благоустройство дворов, детских и спортивных площадок, озеленение территории, предусмотреть парковочные места для автомобилей и уделить особое внимание социальной инфраструктуре.