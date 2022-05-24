Адыгея получит более 1 млрд рублей на строительство новых школ

Адыгее выделили более 1 млрд рублей из федерального бюджета на создание новых мест в школах

Республике Адыгея в рамках распределния дополнительных субсиди выделят свыше 138 млн рублей в 2023 году и 895,5 млн рублей — в 2024.

Всего в Адыгее до 2024 года планируют построить пять новых школ. Одно общеобразовательное учреждение на 1100 мест возведут в восточной части Майкопа, а остальные четыре построят в населенных пунктах с высокой плотностью населения в Тахтамукайском районе: одна школа на 1100 мест появится в ауле Новая Адыгея, две школы на 1100 мест — в поселке Яблоновском и еще одна школа на 250 мест — в ауле Старобжегокай.

Другое важное направление расходования средств — создание новых школьных мест и устранение второй смены. 1 сентября 2021 года в Адыгее открыли два новых общеобразовательных учреждения — новый лицей на 1100 человек в Майкопе и школу на 250 человек в станице Ханской.

«Благодаря федеральной поддержке в республике проделана большая работа для повышения доступности и качества образования. Дополнительное финансирование придаст этой работе новый импульс, позволит ускорить решение задачи по ликвидации второй смены в школах. Кроме того, в республике началась реализация новой федеральной пятилетней программы капремонта школ», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.