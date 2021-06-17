Кумпилов поручил благоустроить восточную часть Майкопа — микрорайоны Восход и Михайлова

Жители Адыгеи обсудили с Кумпиловым господдержку начинающих предпринимателей, организацию детского досуга, ремонт дорог и благоустройство дворовых территорий.

В частности, к главе Адыгеи обратилась многодетная мать, которая рассказала о своей бизнес-идее. Мурат Кумпилов поручил министру труда и соцразвития Джанбечу Мирзе оказать социальную помощь женщине и содействие в реализации ее предпринимательской инициативы.

Жители восточной части Майкопа — микрорайонов Восход и Михайлова — пожаловались главе региона на плохие дороги и освещение. После чего тот поручил и. о. мэра Майкопа Сергею Стельмаху решить этот вопрос. Стельмах доложил, что в 2021 году там отремонтируют улицу Шоссейную и Гаражную, установят 42 уличных светильника, к августу благоустроят три придомовые территории, а еще две — в 2022-м.