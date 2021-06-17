Кумпилов поручил благоустроить восточную часть Майкопа — микрорайоны Восход и Михайлова
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 17 июня провел личный прием граждан
Жители Адыгеи обсудили с Кумпиловым господдержку начинающих предпринимателей, организацию детского досуга, ремонт дорог и благоустройство дворовых территорий.
В частности, к главе Адыгеи обратилась многодетная мать, которая рассказала о своей бизнес-идее. Мурат Кумпилов поручил министру труда и соцразвития Джанбечу Мирзе оказать социальную помощь женщине и содействие в реализации ее предпринимательской инициативы.
Жители восточной части Майкопа — микрорайонов Восход и Михайлова — пожаловались главе региона на плохие дороги и освещение. После чего тот поручил и. о. мэра Майкопа Сергею Стельмаху решить этот вопрос. Стельмах доложил, что в 2021 году там отремонтируют улицу Шоссейную и Гаражную, установят 42 уличных светильника, к августу благоустроят три придомовые территории, а еще две — в 2022-м.
Также жители микрорайонов обратились к главе Адыгеи по вопросу организации дополнительного образования школьников. Мурат Кумпилов сказал, что такую возможность дает технопарк «Кванториум». Чтобы дети из восточной части города могли заниматься естественными и точными науками, глава Адыгеи поручил организовать еще один «Кванториум» на базе школы №17.
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«По всем поднятым темам есть положительные результаты. Та большая работа, которая проводится Правительством Российской Федерации, партией «Единая Россия» по поддержке граждан, отражается в повседневной работе органов исполнительной власти республики, и направлена она на улучшение жизни населения», — отметил Мурат Кумпилов.
По каждому из обращений были сформированы поручения, обозначены сроки исполнения и ответственные лица, подытожили в пресс-службе главы республики.