Землетрясение в Турции. Что известно?

В мире

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  • © Скриншот видео РИА «Новости»
    © Скриншот видео РИА «Новости»

Собрали, что известно о землетрясении в Турции и Сирии

В Турции 6 февраля произошло несколько сильных землетрясений. Первый толчок зафиксировали в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени. После этого подземные толчки ощущались около получаса в разных регионах страны.

Еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 зафиксировали в провинции Газиантеп. Также сейсмологи сообщили о 78 афтершоках. Спустя несколько часов после первого землетрясения магнитуда повторных толчков стала снижаться до 3,9-4,1. 

В управлении по чрезвычайным ситуациям Турции сообщили, что число погибших возросло до 1 тыс. 16 человек. Еще более 5 тыс. человек ранены. Больше всего пострадал район Кахраманмараш. В Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе рухнуло более 2 тыс. 800 домов.

Сообщается, что землетрясения магнитудой около 6 будут повторяться в Турции в течение нескольких дней.

Сейсмологи сравнили землетрясение с произошедшим в 1999 году. Тогда на побережье Мраморного моря произошел подземный толчок магнитудой 7,7. Это было самое разрушительное землетрясение в Турции. Количество погибших составило почти 17,5 тыс. человек. 

В Сирии в результате землетрясения погибли более 370 человек, еще порядка 1,1 тысячи человек получили ранения и травмы. Больше всего пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Обновление: число погибших в Сирии в результате землетрясения возросло до 403, пострадали почти 1300 человек.

Обновление 7 февраля в 11:15: число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека, еще 20 тыс. 426 человек пострадали. Среди погибших один россиянин. Разрушено 5 тыс. 775 зданий. В Сирии погибли 711 человек, пострадали 1 тыс. 431 человек. 

Позже толчки стали ощущать в Израиле, Грузии, Армении, Абхазии, Багдаде, Румынии, во многих районах Ливана, а также в Гренладнии. 

Землетрясения Сирия Турция

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