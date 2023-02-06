В промышленном парке Адыгеи построят завод по производству гофроупаковки
6 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание, на котором обсудили этапы создания инфраструктуры промышленного парка в Тахтамукайском районе
Первым резидентом, который зайдет с инвестпроектом на площадку создаваемого промпарка, может стать SFT Group. В состав холдинга входит одно из градообразующих предприятий Майкопа — ООО «Картонтара». По словам председателя правления SFT Group, новый завод будет иметь производительность до 200 млн кв. метров в год и создаст около 300 рабочих мест. Объем инвестиций может составить до 4 млрд рублей.
О планах SFT Group построить второй в Адыгее завод по производству гофроупаковки стало известно еще в октябре 2020 года, а 6 февраля на встрече с главой региона компания подтвердила свои намерения.
Как сообщила пресс-служба главы Адыгеи, сейчас на территории парка прокладывают внутриплощадочные дороги и магистральные инженерные сети: объекты газо-, электро- и водоснабжения. Парк с развитой инфраструктурой создают на площади 200 га, в перспективе промышленную зону увеличат.
Потенциальных резидентов парка привлекают перспективами наличия всей необходимой инфраструктуры, энергомощностями и удобной локацией. Он находится возле Краснодара — крупного транспортного узла, рядом проходят федеральные трассы, откуда к индустриальному парку построят подъездные дороги. В самом Тахтамукайском районе активно строят жилье и соцобъекты.
Мурат Кумпилов подчеркнул перспективность создаваемого промпарка для реализации новых инвестпроектов. По предварительным расчетам мультипликативного эффекта, его работа серьёзно повлияет на дальнейший рост экономики региона и создаст около 10 тыс. рабочих мест.
Как писали Юга.ру, в краснодарском индустриальном парке «Магнита» собираются открыть импортозамещающий стекольный завод. Это первый внешний резидент промпарка.