В промышленном парке Адыгеи построят завод по производству гофроупаковки

Первым резидентом, который зайдет с инвестпроектом на площадку создаваемого промпарка, может стать SFT Group. В состав холдинга входит одно из градообразующих предприятий Майкопа — ООО «Картонтара». По словам председателя правления SFT Group, новый завод будет иметь производительность до 200 млн кв. метров в год и создаст около 300 рабочих мест. Объем инвестиций может составить до 4 млрд рублей.

О планах SFT Group построить второй в Адыгее завод по производству гофроупаковки стало известно еще в октябре 2020 года, а 6 февраля на встрече с главой региона компания подтвердила свои намерения.