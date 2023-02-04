В Кисловодске хотят установить скульптуру Чебурашки
Улицы города служили декорациями большинства ключевых сцен нового «Чебурашки»
Мэр Кисловодска в интервью «Российской газете» рассказал, что в городе появится памятник Чебурашке. Напомним, фильм снимали на территории Сочи, Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков. Юга.ру подробно писали об этом здесь.
В администрации города журналистам рассказали, что после выхода «Чебурашки» улицу Карла Маркса, которая стала декорацией для одной из центральных сцен фильма, горожане стали называть «Чебурашкинской».
«Наш градостроительный совет сейчас рассматривает вопрос об установке на Курортном бульваре, в местах, где проходили съемки, скульптуры, посвященной Чебурашке. Мы хотим подчеркнуть, что здесь создавался этот фильм. Мы гордимся тем, что наш город может стать площадкой для съемки даже таких сказочных и волшебных фильмов», — рассказал «РГ» мэр Кисловодска Евгений Моисеев.
Напомним, отечественный фильм «Чебурашка» вышел в прокат в новогодние праздники и стал самым кассовым в истории российского кино. Сборы превысили 5,8 млрд рублей. Также Юга.ру рассказывали, что издательство АСТ выпустило первую официальную новеллизацию фильма «Чебурашка». Где её искать, читайте здесь.