В Кисловодске хотят установить скульптуру Чебурашки

Мэр Кисловодска в интервью «Российской газете» рассказал, что в городе появится памятник Чебурашке. Напомним, фильм снимали на территории Сочи, Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков. Юга.ру подробно писали об этом здесь.

В администрации города журналистам рассказали, что после выхода «Чебурашки» улицу Карла Маркса, которая стала декорацией для одной из центральных сцен фильма, горожане стали называть «Чебурашкинской».