В Ростове-на-Дону суд отправил в колонию супругов, которые подожгли автомобиль с Z-символикой

Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор семейной паре ростовчан, сжёгших в июле 2022 года автомобиль Toyota Corolla с буквой Z на заднем стекле, принадлежащий сотруднику полиции

По данным следствия, 24-летний Олег Денисов и 22-летняя Ирина Кузнецова получили в интернете заказ на преступление от украинских неонацистов. За поджог автомобиля с Z-символикой им предложили вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное 15 тыс. рублей. Супруги согласились и стали наблюдать за парковкой возле одного из отделений полиции.

Через несколько дней их выбор пал на белую Toyota Corolla. Когда рядом с автомобилем никого не было, Денисов облил моторный отсек иномарки горючей смесью и поджёг машину. Кузнецова в этот момент снимала происходящее на видео для отчёта заказчику. После ролик с зафиксированным преступлением супруги загрузили в чат Telegram-канала.

Молодые люди покинули место преступления по продуманному маршруту, стараясь избегать камер видеонаблюдения. Какое-то время они скрывались в соседнем регионе, но потом вернулись в Ростов-на-Дону и там скрывались несколько дней в лесистой местности.

В итоге супругов полиция всё-таки нашла. На месте задержания оказался тайник, где поджигатели хранили документы, мобильные телефоны, револьвер и патроны.

Как сообщает прокуратура Ростовской области, на допросе Кузнецова призналась, что они с супругом собирались совершить ещё одно подобное преступление. Молодые люди планировали поджечь машину рядом с опорным пунктом Росгвардии в Александровке возле остановки «Школьная». Во время обыска по месту их жительства полицейские изъяли мобильные телефоны с подписками на националистические сайты и SMS-сообщениями о переводе средств за поджог.

Пролетарский районный суд приговорил Олега Денисова к 2 годам и 8 месяцам, а Ирину Кузнецову — к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Как писали Юга.ру, в начале января в Ростове-на-Дону задержали трёх парней, которых подозревают в подготовке поджога военкомата.

А в октябре 2022 года в Ростовской области мужчину обвинили в терроризме за участие в поджоге администрации.