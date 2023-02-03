Нейросети создали сериал «Ничто, навсегда». Он бесконечный и напоминает телешоу 1990-х годов

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  • © Скриншот видео с YouTube-канала Frumess, www.youtube.com/@Frumess
    © Скриншот видео с YouTube-канала Frumess, www.youtube.com/@Frumess

Нейросети DALL-E и ChatGPT сгенерировали бесконечный сериал «Ничто, навсегда»

Первая отвечала за создание изображений, а вторая взяла на себя озвучивание. Авторы взяли за основу американский ситком «Сайнфелд», с помощью искусственного интеллекта сюрреалистичный арт-проект должен был стать его пародией.

В «Ничто, навсегда» четверо пиксельных персонажей, одна женщина и трое мужчин, обсуждают в нью-йоркской квартире кофе, доставку Amazon и веганство. Сериал напоминает телешоу 1990-х годов — разговоры зачастую проходят в гостиной и посвящены любовным увлечениям и совместным планам. Кроме того, диалоги порой распадаются и становятся нелогичными, а закадровый смех бывает совсем неуместным.

Тем не менее, авторы верят, что это лишь первый шаг на пути к появлению новых медиа — бесконечного контента, генерируемого по запросу пользователя. Трансляцию проекта пользователи запустили в режиме нон-стоп 14 декабря на Twitch.

Ранее Юга.ру показывали, каким «увидела» Краснодар нейросеть. Здесь микрорайон Музыкальный, улица Красная, парк «Краснодар», Главная городская площадь и аэропорт.

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