В Абхазии дефицит электричества. Начались веерные отключения

Это связано с тем, что поставляемый объём по перетоку из РФ в феврале всего 190 млн. кВт/ч. Это меньше, чем в январе — 250 млн. кВт/ч — при сохранившемся уровне потребления свыше 11 млн. кВт/ч в сутки.

Электричество будут отключать на один-три часа три раза в разное время суток на всей территории республики, сообщает пресс-служба абхазской компании «Черноморэнерго».

Кроме того, новый график введут и на высоковольтных линиях, питающихся с водохранилища Ингур ГЭС. Отсутствие осадков и рекордно низкий уровень воды в нём повышает вероятность прекращения генерации электричества.

Это обусловлено критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище в 410 м и низким объемом притока воды, порядка 25м³. Ограничения коснутся всех категорий потребителей, так как отключению подлежат не отдельные подстанции, а высоковольтные линии.

Отмечается, что Абхазия запросила у России 715 млн кВт/ч на период с 1 января по 31 марта. Однако российская сторона выделила только 600 млн кВт/ч. В результате образовался дефицит в 115 млн кВт/ч.