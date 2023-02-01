«Кубань» подписала нового легионера. В Швеции у него были проблемы с законом

Амаду Думбия успел забить за шведский «Юргорден», но ушел из команды из-за скандала

31 января ПФК «Кубань» сообщил, что к команде присоединился гвинейский полузащитник Амаду Думбуя. «20-летний футболист принял участие в первом для себя тренировочном занятии в «Кубани» — сообщил телеграм-канал клуба. В профиле игрока на портале Transfermarkt его стоимость оценивается в 250 тыс. евро. Предыдущим клубом Думбия был шведский клуб «Юргорден» из Стокгольма. За него он провел 13 матчей и забил 1 гол.

В октябре прошлого года шведская пресса писала о задержании Амаду Думбуя. Его обвиняли «в изнасиловании, фотосъемке оскорбительного содержания и мелких правонарушениях, связанных с наркотиками», — сообщала газета Expressen. Футболист и его адвокат отрицали все обвинения. «Юргорден» отстранил игрока. В середине ноября Думбия освободили из-под стражи. Суд оправдал его по подозрению в изнасиловании. Однако признал виновным и осудил «за мелкие преступления, связанные с наркотиками». Футболиста оштрафовали почти на 16 тыс. шведских крон, это около 100 тыс. рублей.

Несмотря на это 12 января «Юргорден» объявил о расторжении контракта с Думбией. Футболист стал свободным агентом. Именно в этом качестве он присоединился к «Кубани». Сейчас клуб находится на сборах в Турции. Они начались 25 января. Команда проведет два спаренных сбора по две недели, сообщает сайт клуба. 30 января «Кубань» провела первый контрольный матч против «Уфы». Краснодарская команда проиграла со счетом 1-2.