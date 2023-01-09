Футбольная «Кубань» вышла из отпуска, получила нового главного тренера и обновила менеджмент клуба

9 января профессиональный футбольный клуб «Кубань» вышел из зимнего отпуска. Готовиться к весенней части сезона 2022 — 23 команда будет под руководством нового главного тренера Андрея Сосницкого. Первый сбор клуб проведет на своей базе. Он продлится до 22 января.

Контракт 60-летнего специалиста, по сообщению пресс-службы клуба, рассчитан до конца сезона 2023 — 24. В тренерский штаб нового наставника вошли Вячеслав Левчук, Сергей Кабельский, Виталий Милютин и Юрий Шишкин.

Справка: Андрею Сосницкому 60 лет. С 1981 по 1998 год он в качестве игрока выступал за советские, позже российские и белорусские клубы. Тренерскую карьеру начал в 1999 году в Беларуси. В сезонах 2013, 2014 — 2015 тренировал «Кубань». Работал в тандеме с другим известным белорусским специалистом — Леонидом Кучуком. С 2016 по 2020 годы Сосницкий тренировал кубанский «Армавир». Среди достижений нового наставника «Кубани» выигранный чемпионат и Кубок Молдовы, а также участие в групповом этапе Лиги Европы с футбольным клубом «Шериф» из Тирасполя.