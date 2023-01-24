«Локомотив-Кубань» крупно выиграл в Астане и расторг контракт с американским легионером

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После первого раунда в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» занимает 6 место в таблице

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» расторг соглашение с американским защитником Джошиа Грэем. Как сообщает пресс-служба команды, «Локо» воспользовался опцией контракта, позволяющей выйти из текущего соглашения о сотрудничестве.

«ПБК «Локомотив-Кубань» благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры», — говорится в официальном сообщении на сайте клуба.

Грэю 29 лет. Он присоединился к команде по ходу нынешнего сезона. Сыграл 5 матчей. В игре против белорусского «Минска» набрал 7 очков.

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Локомотив удачно провел последние 2 матча в Единой лиге ВТБ. После домашней победы над «Минском» последовала выездная виктория над «Астаной». Итоговые «+31» стали лучшим результатом для железнодорожников в нынешнем сезоне.

Однако это были победы над аутсайдерами лиги. Первый раунд сезона «Локомотив-Кубань» завершает в середине турнирной таблицы на 6 месте из 12 команд.

Следующий этап чемпионата стартует в ближайшие выходные. 29 января «Локо» отправится в гости к нынешнему чемпиону санкт-петербургскому «Зениту». На домашний паркет железнодорожники выйдут 7 февраля в матче против «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

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