В кадетской школе Ставрополя ученика ударили плетью. Офицера-воспитателя уволили

О ситуации в кадетской школе имени генерала Ермолова рассказал в соцсетях отец кадета. Мужчина написал, что ударить ребенка плетью — в правилах школы. Об этом родителей предупреждали при поступлении.

«Правда я думал, что это может произойти только в каком-то самом крайнем случае, а на самом деле они получили плетью за какую-то мелочь. Мы, конечно, сразу пошли к директору, особенно моя мега эмоциональная жена, чуть всю школу не разнесла», — написал мужчина.

После этого проверку начала региональная прокуратура. Сотрудники ведомства оценят работу преподавателей и соблюдение законодательства по части применения недопустимых мер воспитания.

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Из школы педагога уже уволили, сообщил РБК Кавказ.

Также на ситуацию отреагировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он сказал, что такие ситуации недопустимы и преподаватели с такими методами воспитания не будут работать в системе образования.

«В происшествии разберемся. Краевое Минобразования, наш уполномоченный по правам ребенка уже подключены к этой работе. Проинспектируем все краевые учреждения подобного типа. Дети должны быть защищены. Мы всё для этого сделаем», — написал Владимиров.

Отец ребенка не ожидал, что ситуация получит такую огласку. По его словам, преподаватель неплохой человек, но допустил ошибку в воспитании.

«Офицер, как мужик, вот такой. Но, как педагог, допустил ошибку. Он ударил ребенка. Да, не справился с эмоциями, иногда это действительно тяжело в работе с детьми. Давайте будем более адекватными, офицер уже получил свое наказание», — сказал мужчина.