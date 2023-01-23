Жители Новороссийска пожаловались на рекламу интим-магазина
Владелец магазина должен демонтировать баннер
В Новороссийске жительница потребовала убрать рекламу интим-магазина на Анапском шоссе. Ей не понравилось, что на баннере девушка держит в руках секс-игрушку, сообщила «Наша газета».
В Муниципальном центре управления Новороссийска сказали, что с владельцем магазина провели беседу и попросили убрать рекламный баннер. Согласно Федеральному закону «О рекламе», такие изображения не допускаются в соответствии с законом о защите детей.
Как писали Юга.ру, в ноябре прошлого года в Северском районе установили арт-объект, напоминающий секс-игрушку. Глава района назвал скульптуру «изюминкой районного центра», а позже её демонтировали.
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