Жители Новороссийска пожаловались на рекламу интим-магазина

В Новороссийске жительница потребовала убрать рекламу интим-магазина на Анапском шоссе. Ей не понравилось, что на баннере девушка держит в руках секс-игрушку, сообщила «Наша газета».

В Муниципальном центре управления Новороссийска сказали, что с владельцем магазина провели беседу и попросили убрать рекламный баннер. Согласно Федеральному закону «О рекламе», такие изображения не допускаются в соответствии с законом о защите детей.

Как писали Юга.ру, в ноябре прошлого года в Северском районе установили арт-объект, напоминающий секс-игрушку. Глава района назвал скульптуру «изюминкой районного центра», а позже её демонтировали.