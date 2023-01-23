Люди в капсулах, собаки по лавочкам: показываем январский загар на пляжах Краснодарского края

На Черноморском побережье 23 января до +14 °C

«Капсульный загар» заметили на пляже в Анапе. Кто-то решил отдохнуть в прозрачной «палатке» под солнцем без ветра и в тишине. На курорте в выходные было около +13 °C.

Сама идея для Кубани не нова. В 1982 году в Центральном военном клиническом санатории имени Яна Фабрициуса в Сочи примерно так выглядел зимний загар для постояльцев. По крайней мере, такую историю можно найти в сети.

Загаром в Анапе жители и гости не ограничиваются, в январе замечены и любители поплавать.

В Сочи солнечные ванны принимают даже собаки, они заняли лавки на набережной курорта. В городе сегодня до +14 °C, в выходные воздух прогревался до +13 °C.

А так пляж в Сочи выглядел в пятницу. Напомним, на этих кадрах не август, а 20 января.

Ещё интереснее в пятницу выглядел пляж Геленджика, в городе было до +17 °C и, конечно, нашлись желающие искупаться в море.

В Новороссийске в выходные писали о температуре до +20 °C и тоже публиковали купания в море.

В Краснодаре 23 января прогнозируют до +9 °C, 24 января — до +8 °C Напомним, в январе 2022 года город выглядел вот так.

Зима в Краснодаре © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Зима в Краснодаре © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру