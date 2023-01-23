Последняя неделя января в Краснодаре начнется без дождей

23 января в Краснодаре сохранится переменная облачность без осадков. Ночью не холоднее −3°C, днем не теплее 9°C. Ветер восточный 4-9 м/с.

В Краснодарском крае также переменная облачность без осадков. В отдельных районах туман, изморозь и гололед. Скорость восточного ветра местами достигнет 12-14 м/с. Ночью похолодает до −6°C, днем воздух прогреется не выше 8°C, на юге края — до 12°C.

24-25 января на Кубани синоптики также обещают переменную облачность без осадков. На севере края порывы ветра усилятся до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью не ниже −6°C, днем не выше 12°C.