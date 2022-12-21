В Анапе открыли Северный обход. Он сократит дорогу к морю на полтора часа

Скоростная трасса сократит время в пути из Краснодара в Анапу и свяжет М-4 «Дон» с Крымом

На федеральной дороге А-290 открыли Северный обход Анапы. Трасса сформирует единый скоростной транспортный коридор, связывающий М-4 «Дон» с Крымским мостом.

Обход стал частью транспортного коридора «Север — Юг», обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов и логистику всего побережья, включая Крым. В Росавтодоре отметили, что трасса решит некоторые локальные проблемы. Новый участок избавит Анапу от пробок, особенно в курортный сезон.

«Участок с 47-го по 52-1 км спроектирован в обход густонаселенных районов. На юге он стыкуется с продолжением федеральной трассы А-290 и в сторону Новороссийска, на севере — со вторым и третьим участками реконструкции (км 52 — км 73 и км 73 — км 100)», — пояснили в Росавтодоре.

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась сообщил, что Северный обход сократит время в пути от Краснодара до Анапы с 3,5 до 2 часов. Стоимость строительства участка составила 9,2 млрд рублей, написал РБК Краснодар. В 2019 году она оценивалась примерно в 8,4 млрд рублей.

В пресс-службе администрации Краснодарского края добавили, что протяженность Северного обхода составляет 13,5 км. На участке построили пять мостов и путепроводов, а также три развязки. Интенсивность движения на нем составит порядка 32 тысяч автомобилей в сутки.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске решили построить новую трассу, чтобы развести потоки грузового транспорта и автотуристов. Её стоимость составит 90 млрд рублей.