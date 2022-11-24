На большей части Дальнего Западного обхода Краснодара уложили асфальт. Дорогу планируют сдать к курортному сезону

Краснодарский край

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  • © скриншот с сайта администрации Краснодарского края
    © скриншот с сайта администрации Краснодарского края

В июне в ГК «Автодор» сообщили о сокращении срока строительства на полгода

В «Донаэродорстрой» сообщили, что асфальтобетон уложили на 40 километрах полотна. Протяженность новой дороги — 51,2 километра. Сейчас ведут работы на 24 искусственных сооружениях — путепроводах, сельхозпереездах, мостах через железную дорогу и водоемах. На 23,5 километрах Дальнего Западного обхода установили разделительное ограждение для исключения выезда автомобилей на встречную полосу.

На территории, где новая дорога примыкает к трассе М-4 «ДОН», строят транспортную развязку.

В сентябре Юга.ру писали, что Ростехнадзор нашёл 13 нарушений при строительстве Дальнего Западного обхода Краснодара. В отношении юрлиц и ответственных работников были возбуждены четыре административных дела по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (Нарушение строительных регламентов и требований в области строительства).

Над строительством Дальнего Западного обхода Краснодара работают больше 800 человек и около 500 единиц спецтехники и автотранспорта. Трассу строят с целью разгрузить Краснодар от транзитного транспорта и сократить путь к Черному морю.

Дальний Западный обход пройдет вблизи станицы Марьянской, обогнёт хутор Копанской и две станицы — Нововеличковскую и Новотитаровскую. Дорога выйдет к М-4 «Дон» в районе Динской.

Изначально обход планировали построить к 2024 году, но в июне ГК «Автодор» сообщили, что завершить работы планируют на полгода раньше — летом 2023 года. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 30 млрд рублей.

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На большей части Дальнего Западного обхода Краснодара уложили асфальт. Дорогу планируют сдать к курортному сезону
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