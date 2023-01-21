В Сочи воздушный шар с туристами застрял на высоте 2 тыс. метров

Краснодарский край

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  • Воздушный шар © pixabay.com
    Воздушный шар © pixabay.com

Аэростат зацепился за дерево и завис на горе

Воздушный шар с людьми застрял в посёлке Солохаул Лазаревского района Сочи. В МЧС России сообщили, что в летательном аппарате находятся пять человек, в том числе трое детей.

«Связь с людьми есть, их состояние нормальное», уточнили в ведомстве.

По данным СМИ, аэростат зацепился за дерево. «Интерфакс» со ссылкой на свой источник пишет, что люди застряли на высоте 2 тыс. метров.

В МЧС сообщили, что на место готовится вылететь вертолет Ка-32 МЧС России. С воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки и будут принимать решение об эвакуации людей.

Обновлено. В СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили о проведении проверки, на место выехала следственная группа.

«Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказали в ведомстве.

20 января Юга.ру писали, что на трассе в Сочи столкнулись 10 автомобилей.

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В Сочи воздушный шар с туристами застрял на высоте 2 тыс. метров
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