В «Собираторе» юных краснодарцев научат заботиться о птицах и делать кормушку

В Краснодаре детям расскажут, почему воробьи не умеют ходить и какая помощь нужна птицам зимой

22 января в экоцентре «Собиратор» пройдёт занятие для детей «Хранители птиц». Их научат заботиться о пернатых в самое холодное время года так, чтобы не навредить.

Участникам расскажут, чем можно кормить птиц и когда это делать, какие птицы живут рядом с нами и нужна ли им человеческая помощь, каких птиц считают почтовыми и почему воробьи не умеют ходить.

На мастер-классе каждый ребёнок изготовит съедобную кормушку из вторсырья и зерна: сырых семечек, овсянки, проса, пшеницы, льна, чечевицы, пшеничной и кукурузой крупы. Кормушку можно забрать с собой и повесить рядом с домом.