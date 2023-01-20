В «Собираторе» юных краснодарцев научат заботиться о птицах и делать кормушку

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

В Краснодаре детям расскажут, почему воробьи не умеют ходить и какая помощь нужна птицам зимой

22 января в экоцентре «Собиратор» пройдёт занятие для детей «Хранители птиц». Их научат заботиться о пернатых в самое холодное время года так, чтобы не навредить. 

Участникам расскажут, чем можно кормить птиц и когда это делать, какие птицы живут рядом с нами и нужна ли им человеческая помощь, каких птиц считают почтовыми и почему воробьи не умеют ходить.

На мастер-классе каждый ребёнок изготовит съедобную кормушку из вторсырья и зерна: сырых семечек, овсянки, проса, пшеницы, льна, чечевицы, пшеничной и кукурузой крупы. Кормушку можно забрать с собой и повесить рядом с домом. 

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Занятие пройдёт в воскресенье в 15:00 на Одесской, 48 Л. Длительность — один-полтора часа. К участию приглашают детей старше пяти лет. 

Плата за вход — 500 рублей, это благотворительный взнос в поддержку «Собиратора». Для сопровождающих взрослых участие бесплатно. Записаться можно здесь

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