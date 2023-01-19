В Краснодаре пройдут экскурсии по кладбищу, заброшкам, паркам и криминальным уголкам

20-22 января гиды «Кубани расходящихся тропок» проведут экскурсию-сюрприз, прогулку по Всесвятскому кладбищу, расскажут историю краснодарских борделей и ночлежек

На выходных экскурсионное бюро «Кубань расходящихся пробок» покажет Краснодар с необычной стороны.

Первая, «криминальная» экскурсия запланирована на вечер пятницы 20 января. Участники увидят самые опасные места дореволюционного Краснодара, узнают о местной организованной преступности, борделях и ночлежках.

«Преступницы и их подельницы, куртизанки и публичные дома, шёпоты и крики, блеск и нищета кубанского полусвета», — так описывают программу авторы.

Начало — в 18:30 у памятника Екатерине II.

В субботу 21 января планируют целых три прогулки: