В Краснодаре пройдут экскурсии по кладбищу, заброшкам, паркам и криминальным уголкам
20-22 января гиды «Кубани расходящихся тропок» проведут экскурсию-сюрприз, прогулку по Всесвятскому кладбищу, расскажут историю краснодарских борделей и ночлежек
На выходных экскурсионное бюро «Кубань расходящихся пробок» покажет Краснодар с необычной стороны.
Первая, «криминальная» экскурсия запланирована на вечер пятницы 20 января. Участники увидят самые опасные места дореволюционного Краснодара, узнают о местной организованной преступности, борделях и ночлежках.
«Преступницы и их подельницы, куртизанки и публичные дома, шёпоты и крики, блеск и нищета кубанского полусвета», — так описывают программу авторы.
Начало — в 18:30 у памятника Екатерине II.
В субботу 21 января планируют целых три прогулки:
- «Она развалилась» — исследование заброшенных и разрушающихся памятников архитектуры Краснодара, которые из-за халатности буквально рассыпаются от времени и вандализма. Экскурсоводы даже проведут участников внутрь некоторых сооружений. Начало в 11:00.
- «Осторожно, модерн — 2!» — один из маршрутов по самым интересным зданиям, построенным в Екатеринодаре на рубеже XIX и XX веков. Маскароны, кадуцеи, эркеры — если что-то из этих слов вам не знакомо, или вы не можете найти львов, витражи и смысл в асимметрии фасадов старого города, после рассказа Александра Гончаренко всё станет понятнее. Начало в 14:30.
- «Некротропки» — популярная экскурсия по Всесвятскому кладбищу. Там расскажут, как наносили эпитафии, выбирали надгробия и ограды, устраивали склепы, какие люди жили и умирали в историческом прошлом Краснодара, куда переезжали монументы и чем выделялась отечественная похоронная индустрия. Начало в 15:30.
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В воскресенье 22 января также состоятся три экскурсии:
- «Осторожно, модерн — 3!» — ещё один вариант изучения модернистских зданий дореволюционного Краснодара. Начало в 12:00.
- «Непрерывность парков» — самая неисторическая прогулка «Кубани расходящихся тропок». Расскажут о строительстве стадиона и футбольном клубе «Краснодар», произведениях искусства и уникальных растениях одноимённого парка. Название маршрута позаимствовали у Хулио Кортасара. Начало в 15:00.
- «Психотропки им. Ги Дебора» — непредсказуемая и случайная экскурсия, маршрут которой составляет особое приложение, так что даже гид не знает его заранее. Начало в 18:00.
Стоимость всех экскурсий — 500 рублей. Узнать подробности, места встречи и записаться можно в ВК-группе и по телефону 8-952-854-1946.