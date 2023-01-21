ХК «Сочи» отправил главного тренера Сергея Светлова в отставку

В телеграм-канале хоккейного клуба 20 января появилась информация о том, что Сергей Светлов покинул пост главного тренера. В клубе пояснили, что решение «прекратить сотрудничество» приняли после поражения в Мытищах от «Куньлунь Ред Стар».

Также известно, что исполняющим обязанности главного тренера ХК «Сочи» назначен Дмитрий Кокорев.

Напомним, Сергей Светлов занял пост главного тренера ХК «Сочи» в конце октября 2022 года после отставки Андрея Назарова. Со Светловым команда провела 32 матча, при этом была только одна победа в основное время и ещё дважды клуб выиграл в овертаймах.

ХК «Сочи» занимает последнее место и в Западной конференции, и в сводной таблице КХЛ.