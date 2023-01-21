В Краснодаре забором огородили единственную остановку с мозаикой. Узнали, что происходит

В прошлом году остановку на ул. Клинической очистили от объявлений и краски

Предыстория. За сохранение архитектурного облика единственной в Краснодаре остановки с мозаикой в 2022 году выступали активисты. Тогда сооружение привели в порядок по инициативе городского депутата, остановку очистили от объявлений и чёрной краски. Арендаренко в своём телеграм-канале анонсировал реконструкцию остановки, которая предполагала перекрытие мозаики. Позже от идеи отказались. Депутат сообщил, что после очистки «стало понятно, что стоит ее оставить в первозданном виде».

В январе 2023 года остановку огородили забором. Юга.ру заинтересовались судьбой сооружения. Редакция обратилась к помощнице депутата Арендаренко. Мадина Лапко прокомментировала работы. По её словам, сейчас идёт реконструкция крыши, а сама остановка останется в первозданном виде . Помимо этого в районе остановки появятся пешеходный переход и освещение, заверила помощница депутата. Она уточнила, что работы проводит департамент городского хозяйства.

Остановка на ул. Клинической в Краснодаре © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру