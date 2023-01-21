В Краснодаре забором огородили единственную остановку с мозаикой. Узнали, что происходит

Краснодарский край

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  • Остановка на ул. Клинической в Краснодаре © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Остановка на ул. Клинической в Краснодаре © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В прошлом году остановку на ул. Клинической очистили от объявлений и краски

Предыстория. За сохранение архитектурного облика единственной в Краснодаре остановки с мозаикой в 2022 году выступали активисты. Тогда сооружение привели в порядок по инициативе городского депутата, остановку очистили от объявлений и чёрной краски. Арендаренко в своём телеграм-канале анонсировал реконструкцию остановки, которая предполагала перекрытие мозаики. Позже от идеи отказались. Депутат сообщил, что после очистки «стало понятно, что стоит ее оставить в первозданном виде». 

Остановка на ул. Клинической после работ по очистке

Остановка на ул. Клинической после работ по очистке

В январе 2023 года остановку огородили забором. Юга.ру заинтересовались судьбой сооружения. Редакция обратилась к помощнице депутата Арендаренко.

Мадина Лапко прокомментировала работы. По её словам, сейчас идёт реконструкция крыши, а сама остановка останется в первозданном виде. Помимо этого в районе остановки появятся пешеходный переход и освещение, заверила помощница депутата. Она уточнила, что работы проводит департамент городского хозяйства.

  • Остановка на ул. Клинической в Краснодаре © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Остановка на ул. Клинической в Краснодаре © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Ранее Юга.ру писали, что компания Галицкого продолжит реконструкцию «Авроры» в Краснодаре, но упростит проект.

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