В Краснодаре очистили единственную остановку с мозаикой, но ещё интереснее, что произошло потом

11 августа в пабликах Краснодара появилось фото обновленной трамвайной остановки на ул. Клинической

В городских пабликах Краснодара появилось фото обновлённой трамвайной остановки на ул. Клинической. На более ранних кадрах видно, что остановка была заклеена объявлениями и исписана чёрной краской. При этом, как рассказала координаторка краснодарского отделения «Том Сойер фест» Хеля Шошина, это, возможно, единственная в городе остановка с сохранившейся старой мозаикой. В соцсетях под фотографиями обновленного павильона горожане оставили десятки восторженных комментариев. На тот момент оставалось загадкой, кто и на какие средства привел остановку в порядок.

Фото остановки на ул. Клинической до всех работ © Фото Александры Аксёновой Юга.ру

Фото остановки на ул. Клинической после работ © Фото Александры Аксёновой Юга.ру

Чуть позже выяснилось, что павильон очистили по инициативе городского депутата Андрея Арендаренко при участии Департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. В официальном телеграм-канале депутата есть пост с новым дизайном остановки, который уже согласовали с мэрией и КТТУ. «Жители округа просили привести в порядок трамвайную остановку на пересечении улиц Клинической и Механической. Мы нашли дизайнеров-граффитистов, которые предложили красивый дизайн остановочного павильона. Для приведения сооружения в достойный вид потребуется взаимодействие с департаментом ДГХ города и КТТУ. Сегодня Владимир Архипов, заместитель главы администрации Краснодара, Александр Грачев, директор МУП «ККТУ» приехали на встречу и подключились к процессу», — написал депутат Арендаренко.

Новый дизайн остановочного павильона на ул. Клинической © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/ArendarenkoAM

Новый дизайн депутата раскритиковали общественные организации. Координаторка краснодарского отделения «Том Сойер фест» Хеля Шошина рассказала корреспонденту Юга.ру, что их объединение выступило за сохранение подлинных архитектурных элементов. «Мы только пытались остановить дальнейшее разукрашивание остановки. Она хороша сама по себе, осталась возможно одна такая в городе с мозаикой. Мы за сохранение подлинных архитектурных элементов, уж тем более мозаики», — рассказала Шошина. К депутату обратилось еще одно общественное объединение. В телеграм-канале «Транспортной инициативы» появился пост с призывом не совершать ошибку.