Блогера из Краснодарского края признали иноагентом

В Минюсте указали, что Вадим Харченко* проживает не в России

20 января на сайте Минюста РФ появилось сообщение о дополнении реестра иностранных агентов. В списке шесть новых имён и одна организация. Среди иноагентов оказался и блогер из Краснодарского края, автор YouTube-канала «Личное мнение» Вадим Харченко*.

«В.М. Харченко* получал поддержку от иностранных источников, распространял сообщения и материалы иностранных агентов и негативную информацию о деятельности Министерства обороны Российской Федерации. В.М. Харченко* проживает за пределами Российской Федерации», — сказано на сайте Минюста.

В YouTube-канале блогера 425 тыс. подписчиков, в телеграм-канале Харченко* чуть больше 14 тыс. человек.

Одновременно с кубанским блогером Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов певицу Монеточку, депутата Мосгордумы и автора проекта «Популярная Политика» Дарью Беседину, политика из Карачаево-Черкесии Ибрагима Яганова, YouTube-блогера Антона Устимова, основателя проекта Gulagu.Net Владимира Осечкина и проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK» из Новосибирска.

В 2019 году краснодарский блогер заявил, что в него стреляли при попытке получить компромат на полицию, об этом писали Юга.ру.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в декабре 2020 года в доме Харченко* прошли обыски. Как пишет издание, в постановлении было указано, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту клеветы на мэра Геленджика Алексея Богодистова.

* — Вадим Харченко признан иноагентом