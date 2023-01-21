Оргазмы, бубны, обнимательная вечеринка. Чем развлечь себя в Краснодаре?
Афиша телесных практик в Краснодаре на 21-23 января
Необычные мероприятия пройдут в пространстве MSPACE на Бабушкина, 201. Это чайная, студия йоги, массажа, духовных и телесных практик.
В субботу 21 января там проведут Cuddle party — спокойную вечеринку для тех, кому не хватает объятий. Можно активно участвовать в практиках, прислушиваясь к желаниям, развивая навык говорить «да» и «нет», отдыхая от информационного шума; или со стороны наблюдать за другими участниками. Чтобы настроить гостей, йогатерапевт Олеся Кривохижина организует вступительную часть с угощениями и играми. А познакомиться участникам предложат без слов.
Начало Cuddle party — в 13:30, плата за вход от 800 рублей.
В воскресенье 22 января пространство приглашает на трансформационную игру «Изнанка». Игрокам помогут разобраться в своих чувствах, интересах и актуальных желаниях, поверить в свои силы. Ведущие сравнивают погружение в «Изнанку» с исследованием метафорических карт.
Начало в 13:30, стоимость участия — 2,5 тыс. рублей.
Чем занять детей на выходных:
Также 22 января в MSPACE состоится гитарный джем — вечер музыкальной импровизации. Можно играть, петь и приводить с собой детей. Для них действует скидка 10%.
Начало в 18:00, билет — 500 рублей. В стоимость включены чай от мастера и вкусности.
Закончить рабочий понедельник 23 января предлагают под шаманские бубны на практике с интригующим названием «Формула оргазма». Мастер тантры Дмитрий поможет расслабить мышцы, прожить эмоции и наполнить тело энергией.
Начало в 19:00, стоимость — 2 тыс. рублей.
Узнать подробности и записаться на мероприятия можно здесь. Афишу заведения публикуют в телеграм-канале.
Ранее журналистка Юга.ру узнавала, зачем люди стоят на гвоздях, невзирая на боль, и прошла через практику сама. Её впечатления читайте в материале. А если такое не для вас — всегда можно сходить на нового «Аватара» или прочитать, как выглядела премьера в Краснодаре.