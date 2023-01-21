Оргазмы, бубны, обнимательная вечеринка. Чем развлечь себя в Краснодаре?

Краснодарский край

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  • © Изображение от Freepik с сайта freepik.com
    © Изображение от Freepik с сайта freepik.com

Афиша телесных практик в Краснодаре на 21-23 января

Необычные мероприятия пройдут в пространстве MSPACE на Бабушкина, 201. Это чайная, студия йоги, массажа, духовных и телесных практик. 

В субботу 21 января там проведут Cuddle party — спокойную вечеринку для тех, кому не хватает объятий. Можно активно участвовать в практиках, прислушиваясь к желаниям, развивая навык говорить «да» и «нет», отдыхая от информационного шума; или со стороны наблюдать за другими участниками. Чтобы настроить гостей, йогатерапевт Олеся Кривохижина организует вступительную часть с угощениями и играми. А познакомиться участникам предложат без слов. 

Начало Cuddle party — в 13:30, плата за вход от 800 рублей.

В воскресенье 22 января пространство приглашает на трансформационную игру «Изнанка». Игрокам помогут разобраться в своих чувствах, интересах и актуальных желаниях, поверить в свои силы. Ведущие сравнивают погружение в «Изнанку» с исследованием метафорических карт. 

Начало в 13:30, стоимость участия — 2,5 тыс. рублей.

Чем занять детей на выходных:

Также 22 января в MSPACE состоится гитарный джем — вечер музыкальной импровизации. Можно играть, петь и приводить с собой детей. Для них действует скидка 10%.

Начало в 18:00, билет — 500 рублей. В стоимость включены чай от мастера и вкусности. 

Закончить рабочий понедельник 23 января предлагают под шаманские бубны на практике с интригующим названием «Формула оргазма». Мастер тантры Дмитрий поможет расслабить мышцы, прожить эмоции и наполнить тело энергией. 

Начало в 19:00, стоимость — 2 тыс. рублей.

Узнать подробности и записаться на мероприятия можно здесь. Афишу заведения публикуют в телеграм-канале.

Ранее журналистка Юга.ру узнавала, зачем люди стоят на гвоздях, невзирая на боль, и прошла через практику сама. Её впечатления читайте в материале. А если такое не для вас —  всегда можно сходить на нового «Аватара» или прочитать, как выглядела премьера в Краснодаре.

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