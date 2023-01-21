Афиша телесных практик в Краснодаре на 21-23 января

Необычные мероприятия пройдут в пространстве MSPACE на Бабушкина, 201. Это чайная, студия йоги, массажа, духовных и телесных практик.

В субботу 21 января там проведут Cuddle party — спокойную вечеринку для тех, кому не хватает объятий. Можно активно участвовать в практиках, прислушиваясь к желаниям, развивая навык говорить «да» и «нет», отдыхая от информационного шума; или со стороны наблюдать за другими участниками. Чтобы настроить гостей, йогатерапевт Олеся Кривохижина организует вступительную часть с угощениями и играми. А познакомиться участникам предложат без слов.

Начало Cuddle party — в 13:30, плата за вход от 800 рублей.