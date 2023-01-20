В Краснодаре полиция проведет проверку по факту массовой гибели собак

Жители Краснодара сообщили в соцсетях, что в районе дач на Ростовском шоссе отравили несколько собак. По их словам, погибло пять животных, в том числе стерилизованные.

На видео женщины сказали, что у животных были черные языки и желтые десна. Следов какой-либо пищи они не нашли.

В городском департаменте ветеринарии сказали, что отношения в области обращения с животными регулирует федеральный закон и сотрудники направили информацию в полицию.

В пресс-службе УВМД Краснодара сообщили, что сообщений по данному факту не поступало. Но на основании публикаций в интернете сотрудники полиции зарегистрируют материал и проведут проверку.

Ранее подобный случай произошел в районе ТРЦ «Мега Адыгея-Кубань». Там неизвестные убили чипированных собак. Очевидцы сообщали, что видели около 15 мертвых животных.