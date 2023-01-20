В Краснодаре полиция проведет проверку по факту массовой гибели собак

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Местные жители предполагают, что животных отравили

Жители Краснодара сообщили в соцсетях, что в районе дач на Ростовском шоссе отравили несколько собак. По их словам, погибло пять животных, в том числе стерилизованные.

На видео женщины сказали, что у животных были черные языки и желтые десна. Следов какой-либо пищи они не нашли. 

В городском департаменте ветеринарии сказали, что отношения в области обращения с животными регулирует федеральный закон и сотрудники направили информацию в полицию.

В пресс-службе УВМД Краснодара сообщили, что сообщений по данному факту не поступало. Но на основании публикаций в интернете сотрудники полиции зарегистрируют материал и проведут проверку.

Ранее подобный случай произошел в районе ТРЦ «Мега Адыгея-Кубань». Там неизвестные убили чипированных собак. Очевидцы сообщали, что видели около 15 мертвых животных.

Животные Краснодар

Новости

В Краснодаре полиция проведет проверку по факту массовой гибели собак
В Ростовской области депутата наказали за призывы не отправлять деньги в Фонд помощи мобилизованным
ИТ-специалисты смогут самостоятельно подать заявку на отсрочку перед весенним призывом
Сочинскую многоэтажку, где выгорела мансарда, мэрия требовала снести 12 лет назад
Трассу между Джубгой и Сочи планируют построить к 2028 году
Кондратьев уступил Аксенову, но обошел Развожаева и Голубева. Опубликован медиарейтинг губернаторов

Лента новостей

Реклама на сайте