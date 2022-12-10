Под Краснодаром ночью неизвестные убили около 15 чипированных собак

Полиция начала проверку по факту массового убийства собак в районе ТРЦ «Мега Адыгея-Кубань»

Утром 10 декабря в краснодарских пабликах сообщили, что ночью в районе ТРЦ «Мега Адыгея-Кубань» убили чипированных и стерилизованных собак. По словам автора поста, это сделала специализированная компания.

«Трупы погрузили в фургон и вывезли (было порядка 15 собак, все исчезли в одночасье!). Одного пса увезти забыли. У него в спине торчит дротик», — написали в телеграме.

В пресс-службе МВД Адыгеи сообщили, что полиция Тахтамукайского района начала проверку по факту случившегося. О её результатах обещали сообщить позже.

Как писали Юга.ру, в конце ноября под Астраханью обнаружили трупы 60 бродячих собак. Животные были убиты с особой жестокостью. В прокуратуре преступление квалифицировали по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).