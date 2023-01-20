В Новороссийске нашли инвестора для парка по проекту семиклассника

Заместитель мэра Новороссийска Олег Мацедонский рассказал, что в городе построят парк по проекту школьника Дмитрия Савина

Чиновник пояснил, что парк своеобразен тем, что любой человек сможет посадить дерево в память о значимом событии его жизни. «Также в проекте есть предложение для гостей нашего города посадить дерево с именной табличкой», — добавил Мацедонский.

Глава отдела по взаимодействию с малым и средним бизнесом Елена Рябых сказала «Новороссийскому рабочему», что парк планируют создать на улице Первомайской возле Троицкой церкви. Его хотят назвать «Дерево жизни».