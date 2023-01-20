В Новороссийске нашли инвестора для парка по проекту семиклассника

Краснодарский край

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  • © Скриншот сайта novorab.ru
    © Скриншот сайта novorab.ru

Заместитель мэра Новороссийска Олег Мацедонский рассказал, что в городе построят парк по проекту школьника Дмитрия Савина

Чиновник пояснил, что парк своеобразен тем, что любой человек сможет посадить дерево в память о значимом событии его жизни. «Также в проекте есть предложение для гостей нашего города посадить дерево с именной табличкой», — добавил Мацедонский.

Глава отдела по взаимодействию с малым и средним бизнесом Елена Рябых сказала «Новороссийскому рабочему», что парк планируют создать на улице Первомайской возле Троицкой церкви. Его хотят назвать «Дерево жизни».

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Дмитрий Савин считает, что «горожанам будет приятно возвращаться в место, где они оставили частичку своей души». Он представил свой проект на муниципальный конкурс «Юный предприниматель», благодаря чему нашел инвестора. Администрация Новороссийска пообещала продолжить разработку проекта вместе с подростком. 

Как сообщали Юга.ру, в Новороссийске до конца 2022 года собирались реконструировать парк Фрунзе и добавить «интересных локаций». К середине декабря он вызвал только недовольство горожан нечитабельной вывеской.

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В Новороссийске нашли инвестора для парка по проекту семиклассника
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