ИТ-специалисты смогут самостоятельно подать заявку на отсрочку перед весенним призывом
Минцифры с понедельника начнет принимать заявки на отсрочку от службы
Теперь ИТ-специалисты смогут самостоятельно отправлять заявки на отсрочку от слубжы через Госуслуги. Прием заявок начнется с 23 января.
Успеть подать документы нужно до 6 февраля. До 9 февраля компании должны будут проверить данные сотрудников, подтвердить их, а затем отправить списки в Минцифры через «Госуслуги».
Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.
Чтобы получить отсрочку нужно:
- российское гражданство;
- высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;
- работа по трудовому договору;
- нормальная продолжительность рабочего дня;
- работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.
Ранее Юга.ру писали, что в России сохраняется отсрочка от частичной мобилизации для отцов троих и более детей. Об этом заявил Андрей Турчак после сообщений о якобы отмене директивы Генштаба.
Сегодня, 11:30Кондратьев уступил Аксенову, но обошел Развожаева и Голубева
Опубликован медиарейтинг губернаторов