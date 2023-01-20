ИТ-специалисты смогут самостоятельно подать заявку на отсрочку перед весенним призывом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Imprensa Agru, pexels.com
    © Фото Imprensa Agru, pexels.com

Минцифры с понедельника начнет принимать заявки на отсрочку от службы

Теперь ИТ-специалисты смогут самостоятельно отправлять заявки на отсрочку от слубжы через Госуслуги. Прием заявок начнется с 23 января.

Успеть подать документы нужно до 6 февраля. До 9 февраля компании должны будут проверить данные сотрудников, подтвердить их, а затем отправить списки в Минцифры через «Госуслуги». 

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке. 

Чтобы получить отсрочку нужно:

  • российское гражданство;
  • высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;
  • работа по трудовому договору;
  • нормальная продолжительность рабочего дня;
  • работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Ранее Юга.ру писали, что в России сохраняется отсрочка от частичной мобилизации для отцов троих и более детей. Об этом заявил Андрей Турчак после сообщений о якобы отмене директивы Генштаба.

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ИТ-специалисты смогут самостоятельно подать заявку на отсрочку перед весенним призывом
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