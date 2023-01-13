Генштаб ВС РФ отменил указания об отсрочках от мобилизации отцам трех детей. Минобороны заявило, что они «несли исключительно рекомендательный характер»
12 января стало известно, что Генштаб ВС РФ отозвал директиву, в которой объявил отсрочки мобилизованным отцам трех детей и отцам детей-инвалидов
Об отмене директивы редакции Юга.ру рассказала жена мобилизованного симферопольца Ольга Анастюк. Вчера она показала ответ штаба Южного военного округа (ЮВО) на ее просьбу вернуть домой ее мужа для помощи в воспитании трех детей до 16 лет. В просьбе она ссылалась на документ Генштаба ВС РФ № 315/2/3658 для служебного пользования, который указывал освобождать от мобилизации отцов трех детей до 16 лет.
На те же указания ссылалась и прокуратура Крыма, предлагая республиканской призывной комиссии пересмотреть мобилизацию Александра Анастюка. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.
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Ольга получила ответ от Южного военного округа 4 января. В нем написано:
«Требования Порядка предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, установленного указаниями начальника Генштаба ВС РФ от 4.10.2022 № 315/2/3658 дсп (отменены 21.12.2022 №315/2/8601), для призывных комиссий по мобилизации субъектов РФ и муниципальных образований несли исключительно рекомендательный характер, осуществлялись адресно, в индивидуальном порядке».
Далее врио начальника управления штаба ЮВО В. Доронин сообщил, что призывная комиссия Крыма оставила мобилизацию Анастюка без изменений «до вступления в силу изменений в законодательстве РФ».
12 января депутат КПРФ Нина Останина рассказала, что директиву, отменяющую указания об отсрочках, направили в военкоматы в конце декабря. Она добавила, что отмену подтвердили в разговоре ее коллеги с представителем Генштаба.
13 января сайт «Чита.ру» сообщил об отмене отсрочек многодетным со слов военного комиссара Забайкальского края Юрия Шувалова.
Совпадение? Указания по отсрочкам отменили 21 декабря — в один день с выступлением Путина на итоговом заседании Минобороны. Тогда президент много говорил о наращивании военной мощи и модернизации военкоматов.
Документ № 315/2/3658 фигурировал и в счастливой истории: его упоминал военкомат Волгоградской области, заявив, однако, что помимо многодетности мобилизованный должен подтвердить либо смерть жены, либо развод, либо инвалидность одного ребенка. При этом Генштаб не ставил никаких дополнительных условий для отмены мобилизации отцов трех детей до 16 лет. В итоге многодетного волгоградца отпустили домой в качестве рекламы запуска парламентской группы по вопросам СВО.
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