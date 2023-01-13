Генштаб ВС РФ отменил указания об отсрочках от мобилизации отцам трех детей

12 января стало известно, что Генштаб ВС РФ отозвал директиву, в которой объявил отсрочки мобилизованным отцам трех детей и отцам детей-инвалидов

Об отмене директивы редакции Юга.ру рассказала жена мобилизованного симферопольца Ольга Анастюк. Вчера она показала ответ штаба Южного военного округа (ЮВО) на ее просьбу вернуть домой ее мужа для помощи в воспитании трех детей до 16 лет. В просьбе она ссылалась на документ Генштаба ВС РФ № 315/2/3658 для служебного пользования, который указывал освобождать от мобилизации отцов трех детей до 16 лет. На те же указания ссылалась и прокуратура Крыма, предлагая республиканской призывной комиссии пересмотреть мобилизацию Александра Анастюка. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

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Ольга получила ответ от Южного военного округа 4 января. В нем написано: «Требования Порядка предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, установленного указаниями начальника Генштаба ВС РФ от 4.10.2022 № 315/2/3658 дсп (отменены 21.12.2022 №315/2/8601), для призывных комиссий по мобилизации субъектов РФ и муниципальных образований несли исключительно рекомендательный характер, осуществлялись адресно, в индивидуальном порядке» . Далее врио начальника управления штаба ЮВО В. Доронин сообщил, что призывная комиссия Крыма оставила мобилизацию Анастюка без изменений «до вступления в силу изменений в законодательстве РФ».

Ответ Южного военного округа © Скриншот скана, предоставленного Ольгой Анастюк

12 января депутат КПРФ Нина Останина рассказала, что директиву, отменяющую указания об отсрочках, направили в военкоматы в конце декабря. Она добавила, что отмену подтвердили в разговоре ее коллеги с представителем Генштаба. 13 января сайт «Чита.ру» сообщил об отмене отсрочек многодетным со слов военного комиссара Забайкальского края Юрия Шувалова. Совпадение? Указания по отсрочкам отменили 21 декабря — в один день с выступлением Путина на итоговом заседании Минобороны. Тогда президент много говорил о наращивании военной мощи и модернизации военкоматов.