В 23 малых населенных пунктах Краснодарского края впервые появились стабильные связь и интернет
Более 11 тыс. жителей поселков и хуторов региона в 2022 году впервые получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и мобильного интернета благодаря МТС
За прошлый год МТС построил базовые станции в небольших и отдаленных поселках Кубани на территории 13 районов региона.
Больше всего запусков было в Кущевском районе. А в Староминском связь впервые появилась в одном из самых малонаселенных пунктов края — хуторе Веселом с количеством жителей 192 человека.
В каждом из подобных населенных пунктов проживает около 300 человек. Мобильная связь в таких поселках до прихода МТС либо отсутствовала вообще, либо была неустойчивой и фрагментарной — за счет сигнала базовых станций из соседних хуторов.
К организации связи на сложных для покрытия территориях МТС подходит индивидуально. Так, в 2022-м впервые мобильная связь появилась в поселке Новый Абинского района благодаря тому, что базовая станция обоорудовали альтернативными источниками энергии — солнечными батареями.
Связь и интернет за счет энергии солнца:
Для максимального охвата своей сетью МТС участвует в партнерских программах и с другими операторами связи. Например, совместно с «Ростелекомом» компания применяет специальное техническое решение там, где установка стандартных конструкций невозможна. Благодаря такому партнерству появились связь и интернет в поселке Отрадо-Тенгнинском и хуторе Чайкин Отрадненского района, а также ауле Псебе Туапсинского района.
«С 2014 года в регионе в рамках государственной программы поэтапно подключаются к интернету удалённые малонаселённые пункты. Не оставляет без внимания просьбы жителей таких населённых пунктов о развитии информационной инфраструктуры один из крупнейших операторов связи — компания МТС. Специалисты учитывают свои технические возможности и реализуют собственный план социального инвестирования», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
МТС реализует собственную программу цифровизации малых населенных пунктов Кубани с 2017 года. За это время возможность звонить и выходить в интернет с мобильного телефона появилась более чем у 320 тыс. жителей малонаселенных, горных и труднодоступных мест Краснодарского края.
В 2021 году МТС провел связь и интернет в поселок Лебяжий Остров Брюховецкого района. Юга.ру отправились туда, чтобы узнать, живут ли на острове лебеди, откуда в старой водонапорной башне взялись серебряные трубы и как за век тут построили и разрушили первый монастырь на Кубани.