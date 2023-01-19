В 23 малых населенных пунктах Краснодарского края впервые появились стабильные связь и интернет

Более 11 тыс. жителей поселков и хуторов региона в 2022 году впервые получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и мобильного интернета благодаря МТС

За прошлый год МТС построил базовые станции в небольших и отдаленных поселках Кубани на территории 13 районов региона.

Больше всего запусков было в Кущевском районе. А в Староминском связь впервые появилась в одном из самых малонаселенных пунктов края — хуторе Веселом с количеством жителей 192 человека.

В каждом из подобных населенных пунктов проживает около 300 человек. Мобильная связь в таких поселках до прихода МТС либо отсутствовала вообще, либо была неустойчивой и фрагментарной — за счет сигнала базовых станций из соседних хуторов.