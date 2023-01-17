Краснодарский ЖК «Патрики» выдвинут на премию Urban Awards

ЖК «Патрики» и «Роялта» федерального девелопера ТОЧНО поучаствуют в 15-й федеральной премии Urban Awards в четырех номинациях

«Патрики» — будущий район бизнес-класса в Краснодаре — поборется за победу в номинациях: «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса»;

«Лучший региональный проект комплексного освоения территорий»;

«Премьера года».

Комплекс займет территорию 20,34 га и будет состоять из пяти кварталов переменной этажности в 5-18 этажей, рассчитанных на 4275 квартир. Архитектуру всех зданий выполнят в европейском стиле, с современными фасадами и панорамными окнами. На территории ЖК девелопер построит 3 детских сада — два на 280 и один на 240 мест — и школу на 1550 мест.

ЖК «Патрики» © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

ЖК «Патрики» © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Второй проект девелопера ТОЧНО — южная резиденция «Роялта» в Крыму — поборется за победу в номинации «Лучшая курортная недвижимость России».

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«Роялта» — это ЖК премиум-класса площадью более 25 тыс. кв. метров, спроектированный как закрытый клуб. Он будет состоять из 7 корпусов 2–9 этажей на 280 квартир — одно-, двух- и трехкомнатных, двухэтажных и трехуровневых. ГК ТОЧНО предлагает 17 видов планировочных решений, и независимо от площади, количества комнат и этажности каждая из квартир будет располагать собственной террасой площадью от 9 кв. метров и полным набором сервисов отельного уровня.

ЖК «Роялта» © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

ЖК «Роялта» © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

ЖК «Роялта» © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Помимо двух проектов, ГК ТОЧНО заявлена на номинацию «Девелопер года».

В прошлом году самый масштабный проект компании «Родные Просторы» стал финалистом премии в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры».

Финалистов 15-й премии Urban Awards назовут 17 апреля. Церемония награждения запланирована на 31 мая в рамках форума недвижимости «Движение».

Премия Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды в целом. Ее проводят с 2009 года, организатор — ООО «Интернет-проекты». В 2022 году в конкурсе участвовали около 100 компаний из более чем 30 регионов России.