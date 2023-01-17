На Ставрополье в ДТП попал пассажирский микроавтобус из Краснодара

В аварии участвовали три автомобиля, два человека погибли

Вечером 16 января в Шпаковском округе Ставропольского края водитель ВАЗ-2114 на обгоне зацепил другую машину — Daewoo Nexia. Оба автомобиля оказались на полосе встречного движения и врезались в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Предварительную версию случившегося рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Погибли два человека — 26-летний водитель и 29-летний пассажир "четырнадцатой". В Госавтоинспекции сообщили, что оба — жители Хакасии. Шесть человек получили травмы — водитель Daewoo Nexia и пять пассажиров микроавтобуса, их доставили в больницу.

Всего в салоне Mercedes-Benz Sprinter было шесть пассажиров, микроавтобус выполнял рейс «Краснодар-Ставрополь».