В Краснодарском крае произошло два смертельных ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аварии случились в Сочи и Темрюке

ДТП в Сочи произошло около 12:10 на трассе «Адлер — Альпика сервис» 15 января. Как сообщили в ГУ МВД по краю, водитель грузовика Shacman врезался в автобус. От удара грузовик съехал с дороги и опрокинулся через забор. 27-летний водитель умер до приезда врачей.

Еще одна авария произошла в Темрюке. По данным из соцсетей, столкнулись два легковых автомобиля. Очевидцы сообщили о двух погибших.

Как писали Юга.ру, 11 января в Армавире КАМАЗ врезался в пассажирский автобус. Один человек погиб, еще пять получили травмы, в том числе 8-летняя девочка. Оба водителя пострадали.

ДТП смерть Сочи Темрюкский район

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