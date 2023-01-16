В Краснодарском крае произошло два смертельных ДТП

Аварии случились в Сочи и Темрюке

ДТП в Сочи произошло около 12:10 на трассе «Адлер — Альпика сервис» 15 января. Как сообщили в ГУ МВД по краю, водитель грузовика Shacman врезался в автобус. От удара грузовик съехал с дороги и опрокинулся через забор. 27-летний водитель умер до приезда врачей.

Еще одна авария произошла в Темрюке. По данным из соцсетей, столкнулись два легковых автомобиля. Очевидцы сообщили о двух погибших.