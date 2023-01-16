Стали известны причины повышения стоимости проезда в Краснодаре

Президент «Союза транспортников Кубани» Иван Петров рассказал о причинах повышения в Краснодаре стоимости проезда на городских маршрутах с 35 до 40 рублей

По его словам, увеличение тарифа связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы и расходами на подключение системы ГЛОНАСС. Затраты на метан и дизельное топливо увеличились на 5% и 10% соответственно.

Удорожание автомобиля составило 26% с 2021 года (IV квартал) по 2022 год (IV квартал). Речь идёт о стоимости двигателя на автомобили ПАЗ, пишет РБК со ссылкой на Петрова.

Также подорожало обслуживание автобуса, его ремонт и запчасти. Рост цен по ряду позиций составил более 100%. В среднем цены на комплектующие выросли на 20-30%, страховка автобуса ОСАГО — на 37%.

Кроме того, в Краснодаре выросло число пассажиров, использующих безналичную систему оплаты. Это прямым образом влияет на затраты перевозчика, поскольку комиссия составляет 5-7%. Таким образом, маржинальность снижается на 6-7%.

Напомним, в краснодарском общественном транспорте стали появляться объявления, что с 24 января пассажиров ждёт повышение стоимости проезда с 35 до 40 рублей. Речь о городских маршрутах № 67, 26, 90, 95, 160А, 166А, 174А, 32, 62, 11, 34, 75, 106А, 114А, 150А, 163А, 186Б, 41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А.