В Краснодаре на маршруте № 90 стоимость проезда повысят до 40 рублей

С 24 января на краснодарском муниципальном маршруте № 90 «Комсомольский микрорайон — Юбилейный микрорайон» стоимость поездки и провоза багажа составит 40 рублей

Фотография объявления, размещённого в автобусе, появилась в одном из телеграм-каналов. Перевозчики могут поднимать стоимость проезда в связи с переходом на саморегулируемые тарифы. При этом согласовывать с городскими властями это не обязательно, достаточно лишь уведомить.

«Мы знали ещё в декабре прошлого года, что маршруты, входящие в Союз транспортников Кубани, будут поднимать стоимость проезда. И, конечно, мы крайне недовольны. Эти перевозчики предоставляют некачественные услуги — недовыпуск транспорта на линии, сбой в графике, неработающая система ГЛОНАСС, отсутствие кондиционеров или их замена на муляжи», — прокомментировала появившуюся информацию журналистке Юга.ру лидер движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук.

По её словам, в рамках предстоящей транспортной реформы от таких перевозчиков следует избавляться.

«Власти слишком лояльно относятся к компаниям, входящим в состав Союза транспортников Кубани. Если повышают тарифы на проезд, то с них нужно требовать качество оказываемых услуг», — считает Репещук.

Также стоимость проезда увеличится до 40 рублей на городских маршрутх № 67, 26, 95, 160А, 166А, 174А, 32, 62, 11, 34, 75, 106А, 114А, 150А, 163А, 186Б, 41, 136А, 3146А, 157А, 170А, 176А.

Напомним, администрация Краснодара продолжает судебные тяжбы о досрочном аннулировании свидетельств 11 перевозчиков по 23 маршрутам городского общественного транспорта. Основаниями для исков послужили сведения Ространснадзора об их неоднократном привлечении к административной ответственности за выпуск на линию автобусов с характеристиками, не предусмотренными картой маршрута.